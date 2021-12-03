Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, ilçedeki TOKİ çalışmalarını değerlendirdi - Haberler
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Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, ilçedeki TOKİ çalışmalarını değerlendirdi

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, ilçedeki TOKİ çalışmalarını değerlendirdi

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ilçedeki projelerinin sürdüğünü belirtti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ilçedeki projelerinin sürdüğünü belirtti.

Bayındır, yaptığı açıklamada, TOKİ projelerin Beyşehir'de 1000'e yakın yeni bir Konut artışı sağlayacağını ve emeklilere yönelik olarak inşa edilecek konutlarının da yapım ihalesinin 7 Aralık'ta gerçekleştirileceğini aktardı.

Emekliler için yapılacak projenin Hacıakif Konutları olduğunu anımsatan Bayındır, "Bu projeler tamamen bakanlığımızın ve milletvekillerimizin, Gülay Samancı Hanımefendi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Mustafa Akış'ın emekleridir. Şu anda Beyşehir bölgesinde, Huğlu ve Üzümlü'müz de dahil buna, yeni 3'üncü merhale TOKİ'miz de dahil emekliler TOKİ'si ile beraber bine yakın bir konut artışı sağlayacak ilçemize." diye konuştu.

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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