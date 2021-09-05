"Beyşehir" adlı kitabın galası yapıldı
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"Beyşehir" adlı kitabın galası yapıldı

'Beyşehir' adlı kitabın galası yapıldı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir Belediyesi tarafından yayımlanan tarih, sanat tarihi, coğrafya, arkeoloji, biyoloji, edebiyat, ilahiyat, iletişim, işletme, iktisat, kamu yönetimi, ziraat ve turizm alanlarında uzman olan 40'a yakın bilim insanının katkılarıyla hazırlanan "Beyşehir" adlı kitabın tanıtım galası yapıldı.

Beyşehir Belediyesi tarafından yayımlanan tarih, sanat tarihi, coğrafya, arkeoloji, biyoloji, edebiyat, ilahiyat, iletişim, işletme, iktisat, kamu yönetimi, ziraat ve turizm alanlarında uzman olan 40'a yakın bilim insanının katkılarıyla hazırlanan "Beyşehir" adlı kitabın tanıtım galası yapıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki galada, kitabın kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "İlk dönemlerimde 1991 yılında rahmetli İbrahim Hakkı Konyalı'nın Beyşehir Belediyesi çatısında 1989 yılında dökümlerini bulup yine bastırdığımız ilk eser aklıma geldi. Tarihe baktığımızda bugün galasını yaptığımız ikinci eser 'Beyşehir' isimli kitabın tekrar benim dönemime denk gelmesinin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Kitabın editörlüğünü yapan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Beyşehirli tarihçi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Beyşehir ile ilgili birçok eser ortaya konduğunu hatırlattı.

Muşmal, "Beyşehir ile ilgili çok sayıda çalışan akademisyenler var. Bizler de doktora tezimizle ve Beyşehir'le ilgili yapmış olduğumuz çok sayıda çalışma dolayısıyla tanıdığımız bilim insanlarına ulaşarak yani Beyşehir'le ilgili çalışmış ve Beyşehir'de çalışan ve hizmet etmiş 40'a yakın akademisyene ulaştık. Hepsinden bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları da belki biraz özetleyerek halka yönelik bir çalışma hazırlamalarını rica ettik. Hocalarımızın çoğu bu teklifimizi sağ olsunlar kabul ettiler, lütfettiler zamanlarından eğitim-öğretim yoğunluklarından fırsat bularak bir yıl içerisinde kendilerinden istediğimiz bölümleri hazırlayarak bize sundular. Bizim yaptığımız sadece editörlük oldu. Kitabımızın 40'a yakın makalesini şekil, şablon ve metot usul olarak birbirine yakınlaştırdık. Hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çalışma ortaya çıktıysa bilim insanlarının katkılarıyla ortaya çıktı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, kitabın oluşumunda katkıda bulunan Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve tüm akademisyen bilim insanlarına katılım belgelerinin verilmesi ve kitap takdimi ile son buldu.

'Beyşehir' adlı kitabın galası yapıldı
'Beyşehir' adlı kitabın galası yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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