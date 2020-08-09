Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
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Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki şiddetli patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Patlama sırasında bir kadının evinin dış kapısından savrulup korkuluklara şiddetli bir şekilde çarpması izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

09.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:15

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlama anına ilişkin yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Patlamada evinin dışarı açılan bölümünden şiddetli bir şekilde fırlayan bir kadın, korkuluklara sert şekilde çarptıktan sonra şans eseri merdiven boşluğuna düşmekten kurtuldu. O anları izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Kadının akıbeti ise henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

ZARAR, 10 İLA 15 MİLYAR DOLAR

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı. Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
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