Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki şiddetli patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Patlama sırasında bir kadının evinin dış kapısından savrulup korkuluklara şiddetli bir şekilde çarpması izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlama anına ilişkin yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Patlamada evinin dışarı açılan bölümünden şiddetli bir şekilde fırlayan bir kadın, korkuluklara sert şekilde çarptıktan sonra şans eseri merdiven boşluğuna düşmekten kurtuldu. O anları izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Kadının akıbeti ise henüz bilinmiyor.