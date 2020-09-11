Beyrut Limanı'nda patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu
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Beyrut Limanı'nda patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bu yana patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu.

Beyrut Limanı'nda patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu
11.09.2020 18:46 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:25

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından içinde patlayıcı madde bulunan 143 konteyner ortaya çıkarıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda 4 Ağustos tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi yaralanmıştı.

"143 KONTEYNER PATLAYICI 15 YILDIR DEPOLARDA DURUYOR"

Lübnan Ordu yetkilisi Roger Khoury yaptığı açıklamada, ordunun mühendislik ve bakım ekiplerinin Beyrut Limanı'nda meydana gelen yıkıcı patlamadan bu yana patlayıcı madde yüklü çok sayıda konteynerin bulunduğunu belirtirken, "15 yıldan uzun süredir limanda depolanan ve patlayıcı madde içeren toplam 143 konteyner daha bulundu" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE 4 TON AMONYUM NİTRAT BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda limanın 9 nolu giriş kapısı yakınlarında bulunan bir konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulduklarını hatırlatan Khoury, konteynerin bir çöp sahasına taşınarak imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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