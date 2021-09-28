Beypazarı'ndaki TOKİ konutlarının inşası sürüyor - Haberler
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Beypazarı'ndaki TOKİ konutlarının inşası sürüyor

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'ndaki TOKİ konutlarının inşası sürüyor

Beypazarı ilçesinde ön talep toplama yöntemiyle hayata geçirilen TOKİ konutlarının yapımı sürüyor.

Beypazarı ilçesinde ön talep toplama yöntemiyle hayata geçirilen TOKİ konutlarının yapımı sürüyor.

Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesi Azmak alanında başlanan 2. etap 2+1 ve 3+1 412 konut ve 12 dükkanın yapımı devam ediyor. Konutların 500 günde teslim edilmesi planlanıyor.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, ilçede TOKİ konutlarının ön talep toplama yönetimiyle başlatıldığını belirterek, inşaatı süren konutların genelde dar gelirli insanlar için yapıldığını kaydetti.

Beypazarı'ndaki TOKİ konutlarının inşası sürüyor

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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