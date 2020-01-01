Beypazarı'nda umre öncesi düzenlenen eğitim semineri tamamlandı
Haberler » Güncel » Beypazarı'nda umre öncesi düzenlenen eğitim semineri tamamlandı - Haber

Beypazarı'nda umre öncesi düzenlenen eğitim semineri tamamlandı

Beypazarı ilçesinde yeni yılın ilk ayında umreye gideceklere eğitim verildi.

01.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:58
Beypazarı'nda umre öncesi düzenlenen eğitim semineri tamamlandı

ilçesinde yeni yılın ilk ayında umreye gideceklere eğitim verildi.

Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent Camisinde, Beypazarı Müftülüğü Gençlik Platformu temsilcisi ve din görevlisi tarafından verilen eğitim seminerlerinde, kanalıyla yeni yılın ilk ayında umre ziyareti yapacaklara bilgiler verildi.

Can, yeni yılın ilk ayında ilçeden kutsal topraklara umre için gideceklerin eğitim seminerlerini tamamladıklarını söyledi.

Can, ilk kafilenin 22 Ocak, ikincisinin ise 24 Ocak'ta kutsal topraklara doğru yola çıkacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler