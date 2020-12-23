Beypazarı'nda traktör römorklarına reflektör takıldı
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Beypazarı'nda traktör römorklarına reflektör takıldı

23.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:45

Traktör römorklarına reflektör takılması Kızılcasöğüt Mahalle Muhtarı Yusuf Karaaslan'ın konuşması Beypazarı'nda traktör römorklarına reflektör takıldı Beypazarı İlçesinde traktör römorklarına reflektör takıldı.

Traktör römorklarına reflektör takılması

Kızılcasöğüt Mahalle Muhtarı Yusuf Karaaslan'ın konuşması

Beypazarı'nda traktör römorklarına reflektör takıldı

Beypazarı İlçesinde traktör römorklarına reflektör takıldı.

İlçe Ziraat Odası Başkanlığın önünde gerçekleşen etkinliğe İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin de katıldı.

Programda, Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların traktör römorklarının arkasına, gece ve gündüz çok iyi görülebilen reflektörler takıldı.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş köylünün traktör römorklarının arakasına takılan reflektörlerin trafikte görünürlüğü arttırdığını, ilk olarak uygulamayı Kızılcasöğüt Mahallesi'nde başlattıklarını belirtti.

Kızılcasöğüt Mahalle Muhtarı Yusuf Karaaslan ise etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Beypazarı'nda traktör römorklarına reflektör takıldı
Beypazarı'nda traktör römorklarına reflektör takıldı
Beypazarı'nda traktör römorklarına reflektör takıldı
Beypazarı'nda traktör römorklarına reflektör takıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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