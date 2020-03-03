Beypazarı'nda şehitler için mevlit okutuldu

03.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:46

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Beypazarı Müftülüğü tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki 36 şehit ve tüm şehitler için Fatih Cami'nde mevlit okutuldu.

Burada İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, şehitlik, vatan ve toprak üzerine vaazda bulundu.

Programa, Kaymakam Temel Ayca, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Düzce Cumayeri ilçesi din görevlileri, ilçe din görevlileri ve ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA