Beypazarı'nda otel ve pansiyonlarda doluluk oranları arttı
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Beypazarı'nda otel ve pansiyonlarda doluluk oranları arttı

Beypazarı'nda otel ve pansiyonlarda doluluk oranları arttı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesindeki otel ve pansiyonlarda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla doluluk oranlarının arttığı bildirildi.

Beypazarı ilçesindeki otel ve pansiyonlarda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla doluluk oranlarının arttığı bildirildi.

Otel işletmecisi Necip Emreli, yaptığı açıklamada, bayram tatilinde konaklama hizmetlerini aksatmadan vermeye çalışacaklarını söyledi.

Otellerinin 50 yatak kapasiteli olduğunu anlatan Emreli, "Kurban Bayramı süresince ilçeye ilginin yoğun olacağını düşünüyoruz. Doluluk oranları da arttı. Tatilde işletmeciler olarak bizler gerçek bayramı yapacağız. Bunun yanında kusursuz hizmet vermenin çabasında olacağız." dedi.

Tesis işletmecisi Rahmi Bodur ise işletmelerinde müşterilerine kusursuz hizmet verme çabasında olacaklarını ve Beypazarı'nın yöresel yemekleriyle birlikte Osmanlı mutfağı tarzında yemek servisi sunacaklarını ifade etti.

Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz ise Beypazarı'nın her yönüyle görülmeğe değer ilçelerden olduğunu belirterek, "Kaya mağaraları ile öne çıkan İnözü Vadisi, çam ormanları ve göletliyle bilinen Karagöl, Tekke Yaylası mesire alanı, trekking ve çadır kampçılığı, olta balıkçılığı için en ideal yerler arasında bulunan Eğriova Yaylası ve Uruş Suvari Çayı ve Peribacalarıyla öne çıkan Dereli Vadisi gerçekten görülmeye değer yerlerdir. İlçede 4 müze bulunuyor."

Beypazarı'nda otel ve pansiyonlarda doluluk oranları arttı
Beypazarı'nda otel ve pansiyonlarda doluluk oranları arttı
Beypazarı'nda otel ve pansiyonlarda doluluk oranları arttı
Beypazarı'nda otel ve pansiyonlarda doluluk oranları arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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