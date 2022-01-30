Beypazarı'nda kızak şenliği yapıldı

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye tarafından Kızak Şenliği düzenlendi.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki 1650 rakımlı Karaşar Mahallesi'nde Kirazyanı Yaylası'nda 7'incisi yapılan şenliğe çok sayıda kişi katıldı.

Şenlikte, kızakla kayma, halat çekme gibi eğlenceli yarışmaların yanı sıra konser de düzenlendi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, iki yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkinliği gerçekleştiremediklerini belirtti.

Katılımın yüksek olduğunu vurgulayan Kaplan, "Herkes gönlünce eğlenmiş oldu. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum." dedi.