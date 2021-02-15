Beypazarı'nda karayolları ekipleri yolları açık tutmak için seferber oldu
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Beypazarı'nda karayolları ekipleri yolları açık tutmak için seferber oldu

15.02.2021 20:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:39

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri yolların kardan kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri yolların kardan kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kapalı kırsal mahalle yolu bulunmayan ilçede, şefliğin yol ağında bulunan 780 kilometrelik alanda karla mücadele aralıksız devam ediyor.

Ekipler özellikle Beypazarı-Kıbrısçık güzergahında 1650 metre rakımlı Ahlatlık ve 1620 metre rakımlı Burgaz geçitlerinde çalışma yürütüyor.

Beypazarı-Nallıhan-Seben-Mudurnu-Göynük yolunda 1270 metre rakımlı Atyaylası ve 1180 rakımlı Meyyitler geçitlerinde, Nallıhan-Mihalıççık yolunda 1550 metre rakımlı Kartal geçitlerinde yolların ulaşıma açık tutulması için iş makineleriyle gece gündüz mesai yapılıyor.

Beypazarı'nda karayolları ekipleri yolları açık tutmak için seferber oldu
Beypazarı'nda karayolları ekipleri yolları açık tutmak için seferber oldu
Beypazarı'nda karayolları ekipleri yolları açık tutmak için seferber oldu
Beypazarı'nda karayolları ekipleri yolları açık tutmak için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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