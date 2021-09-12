Beypazarı'nda hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Kültür Sanat
Beypazarı'nda hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, hafta sonunda ziyaretçilerini ağırladı.

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, hafta sonunda ziyaretçilerini ağırladı.

Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ilçenin her mevsim turist çektiğini, ziyaretçileri rehberlik hizmeti verdiklerini belirtti.

Müdürlüğe bağlı turist rehberi Bülent Erdemli ise hafta sonunda turist yoğunluğu yaşandığını vurguladı.

İsteyen gruplara, Beypazarı'nı daha iyi tanımaları için rehberlik hizmeti verdiklerini bildiren Erdemli, şunları kaydetti:

"Beypazarı'nı elimizden geldiğince, gerek verimli tarım topraklarıyla gerek tarihiyle gerek turizmi ve doğasıyla yerli ve yabancı turistlerimize anlatıyoruz. Yabancı turistler, Beypazarı'nın tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğunu öğrendiklerinde çok mutlu oluyorlar. Her yıl yüz binleri ağırlayan Beypazarı'nı ziyaret edenlere rehberlik hizmeti verirken, sormak istediklerini de cevaplayarak bilgilenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Beypazarı, Başkent'e yakınlığı ile biliniyor. Ulaşım çok rahat. İstanbul turları da Akyazı istikametinden geliyorlar. Bu hafta sonu ilçe gerçekten doldu taştı. Demirciler Sokak'ta yürümek bile imkansız hale geldi. Biz, rehberlik hizmeti verdiğimiz turlara katılanlara maske ve mesafe konusuna dikkat etmelerini istiyoruz. Kısa bir süre sonra Hıdırlık Tepesi hizmete girecek. Turları Hıdırlık'a da çıkarak. Cam terastan Beypazarı'nı izlemelerini sağlayacağız."

Beypazarı'nda hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Beypazarı'nda hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Beypazarı'nda hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Meral Akşener
Magazin Müge Anlı
Spor Acun Ilıcalı Arda Turan
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beypazarı'nda hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 21:04:46. #1.11#