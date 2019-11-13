Beypazarı'nda eyer üretip yurt dışına gönderiyor
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Beypazarı'nda eyer üretip yurt dışına gönderiyor

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçelerinden Beypazarı'nda üretilen eyerler, yurt dışına da satılıyor.

13.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:22
Beypazarı'nda eyer üretip yurt dışına gönderiyor

'nın tarihi ve turistik ilçelerinden 'nda üretilen eyerler, yurt dışına da satılıyor.

İlçede yaşayan semer ve eyer ustası Mesut Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleği çocukluğunda babasından öğrendiğini söyledi.

, ABD ve 'dan eyer siparişleri aldığını belirten Atıcı, "Yaptığımız iş tamamen el yapımı ve deridendir. Yaptığımız çalışmaları internet üzerinde görenler bizleri arayarak eyer siparişi veriyor. Nasıl bir model istediklerini sorarak eyerler yapıyoruz. Türkmenistan atlı birlikleri başta olmak üzere İngiltere, ABD ve Almanya'ya yaptığım eyerleri gönderiyorum." dedi.

Atıcı, ayrıca Almanya'ya çok sayıda köpek tasması yaparak gönderdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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