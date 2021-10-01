Beypazarı'nda esik belediye binası iki kuruma tahsis edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda esik belediye binası iki kuruma tahsis edildi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda esik belediye binası iki kuruma tahsis edildi

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, eski belediye binasını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasına tahsis ettiklerini belirtti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, eski belediye binasını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasına tahsis ettiklerini belirtti.

Kaplan, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ile birlikte eski belediye hizmet binasını gezdiklerini, binayı bu kurumların hizmetine sunduklarını kaydetti.

Kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Kaplan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığına ferah bir çalışma alanı sağladık. Kısa süre içinde bu binaya taşınarak hizmet vermeye başlayacaklar." dedi.

Korkmaz da memnuniyetini dile getirerek, Kaplan'a teşekkür etti.

Beypazarı'nda esik belediye binası iki kuruma tahsis edildi

Beypazarı'nda esik belediye binası iki kuruma tahsis edildi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Caner Cindoruk
Spor Muslera Gökhan Töre Bülent Uygun Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beypazarı'nda esik belediye binası iki kuruma tahsis edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:34:33. #1.11#