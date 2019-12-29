Beypazarı'nda engellilere tekerlekli sandalye

29.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:08

Beypazarı ilçesinde Havsak ve Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrasında bir engelliye daha tekerlekli sandalye hediye edildi.

Hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan tekerlekli sandalye ilçenin Ayvaşık Mahallesinde ikamet eden Yunus Ünlü'ye Hasvak Vakfı Başkanı Engin Öztürk'ün katılımıyla teslim edildi.

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, engellileri ve yardıma muhtaç olanları gözetlemeye devam edeceklerini söyledi.

Kendisine tekerlekli sandalye hediye edilen Yunus Ünlü de uzun yıllardır sağlık sorunları ile uğraştığını ve genç yaşta malulen emekli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA