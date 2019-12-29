Beypazarı'nda engellilere tekerlekli sandalye
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Beypazarı'nda engellilere tekerlekli sandalye

Beypazarı ilçesinde Havsak ve Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrasında bir engelliye daha tekerlekli sandalye hediye edildi.

29.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:08
Beypazarı'nda engellilere tekerlekli sandalye

ilçesinde Havsak ve Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrasında bir engelliye daha tekerlekli sandalye hediye edildi.

Hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan tekerlekli sandalye ilçenin Ayvaşık Mahallesinde ikamet eden Yunus Ünlü'ye Hasvak Vakfı Başkanı 'ün katılımıyla teslim edildi.

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, engellileri ve yardıma muhtaç olanları gözetlemeye devam edeceklerini söyledi.

Kendisine tekerlekli sandalye hediye edilen Yunus Ünlü de uzun yıllardır sağlık sorunları ile uğraştığını ve genç yaşta malulen emekli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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