Beypazarı'nda çıkan yangında bir dükkan zarar gördü - Haberler
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Beypazarı'nda çıkan yangında bir dükkan zarar gördü

Beypazarı'nda çıkan yangında bir dükkan zarar gördü
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangın bir dükkanda hasara neden oldu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangın bir dükkanda hasara neden oldu.

Ayvaşık Mahallesi Yukarı Sanayi Sitesi'nde Mehmet Erdem'e ait dükkanda yangın çıktı.

Yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.

Dükkanda bulunan aletler kullanılamaz hale geldi.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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