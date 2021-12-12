Beypazarı'nda çıkan yangında bir dükkan zarar gördü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangın bir dükkanda hasara neden oldu.

Ayvaşık Mahallesi Yukarı Sanayi Sitesi'nde Mehmet Erdem'e ait dükkanda yangın çıktı.

Yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.

Dükkanda bulunan aletler kullanılamaz hale geldi.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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