Beypazarı MYO Müdürü Bayraktar'dan Beypazarı Ticaret Odası'na ziyaret - Haberler
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Beypazarı MYO Müdürü Bayraktar'dan Beypazarı Ticaret Odası'na ziyaret

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı MYO Müdürü Bayraktar'dan Beypazarı Ticaret Odası'na ziyaret

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen'i ziyaret etti.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen'i ziyaret etti.

Prof. Dr. Bayraktar'a ziyarette, Müdür Yardımcısı Mehtap Uğur, Genel Sekreter Fehmi Doğançay ile Dr. Öğretim Üyesi Özgür Güldü eşlik etti.

Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri Melih İnan, İbrahim Soyutürk ve Şevki Gürcan'ın da katıldığı ziyarette, tarımından turizme kadar çeşitli konular görüşüldü.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmelerin Beypazarı ilçesi adına önemli olduğunu, istişarelerden güzel sonuçlara ulaşıldığını söyledi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ankara Üniversitesi, Beypazarı, Ticaret, Göçmen, Güncel, Haberler

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