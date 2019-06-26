Beypazarı Müftüsü Mehmet Karakoyun görevine başladı
Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun, görevine başladıDüzce Cumayeri Müftüsü görevini sürdürürken, Beypazarı'na atanan Karakoyun, ilçeye geldi.
Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun, görevine başladı
Düzce Cumayeri Müftüsü görevini sürdürürken, Beypazarı'na atanan Karakoyun, ilçeye geldi.
Görevine başlayan Karakoyun, ilçedeki camileri ve Kur'an kurslarını ziyaret edip tanımaya çalışacağını, din hizmetleri adına kalıcı çalışmalar yapmak istediğini söyledi.
Kaynak: AA
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