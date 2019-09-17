Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca'dan ziyaret

17.09.2019 15:34

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, iadeyi ziyaretlere başladı.

Ayca, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimliğine ziyarette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever'i makamında ziyaret eden Ayca, ilçedeki asayiş ve diğer olaylar hakkında Yurtsever'den bilgi aldı.

Ayca, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret ve Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yavuz Yavaş'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA