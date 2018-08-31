Beypazarı Festivale Hazır

Beypazarı'nda bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Beypazarı Yöresi Tarih, Kültür, Turizm Festivali 6-9 Eylül'de yapılacak.

Beypazarı Belediye Başkan Yardımcıları Ali Işık ve Muhsin Özdemir, Tarihi Taşmektep'te düzenledikleri basın toplantısıyla 24. Uluslararası Beypazarı Yöresi Tarih, Kültür, Turizm Festivali hakkında bilgi verdi.

Özdemir, bu yılki festivalin 6-9 Eylül'de yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Festivale 40'ın üzerinde belediye stant açarak katılacak. Çok sayıda da vatandaş ve firma festivalde yerini alacak. Festival 4 gün sürecek. İlk iki günde Hırkatepe Mahallesi'nde kabri bulunan Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesinin Gazigündüalp'in kabri başında mevlit okutulacak. Atlı yürüyüş gerçekleştirilecek. Akşam da ilçe merkezinde ve Atatürk Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek."