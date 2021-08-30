Beypazarı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Beypazarı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Hanlarönü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun'un, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kaymakam Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, tebrikleri kabul etti.

Törene Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, daire amirleri ve müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Beypazarı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Beypazarı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Beypazarı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Beypazarı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Narin'in törende sırtını dönmesine tepki
CHP Kadıköy İlçe Başkanı Narin'in törende sırtını dönmesine tepki
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Cristiano Erol Bulut Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beypazarı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 15:10:41. #1.15#

title