Beypazarı Belediyesinden Muğla'daki yangın bölgesine destek
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Beypazarı Belediyesinden Muğla'daki yangın bölgesine destek

Beypazarı Belediyesinden Muğla'daki yangın bölgesine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ülkenin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için seferberlik hali yaşanırken, Muğla'ya sevk edilen Beypazarı Belediyesi ekibi de alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

Ülkenin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için seferberlik hali yaşanırken, Muğla'ya sevk edilen Beypazarı Belediyesi ekibi de alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi ekibi yaşanan orman yangınına karşı mücadele vermek için yardıma koşarken yurdun farklı bölgelerinden gelen diğer ekipler ve uzman personelle koordineli olarak yangın söndürme, yayılmasını önleme ve soğutma çalışmalarına özverili bir şekilde Muğla'da destek veriyor. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın talimatlarıyla Beypazarı'ndan sulama tankeri ve 2 personel ile hareket eden Beypazarı Belediyesi ekibi, akşam saatlerinde Muğla'ya ulaştı. Pazartesi akşamından bu yana ekibin Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Muğla bölgesinde yangınla mücadelesi sürüyor.

"Belediye olarak 5 bin fidan bağışı yapacağız"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kaplan, "Biz ormanlarımızı ve her bir ağacımızı korumak için bu denli hassas davranırken, ağaçların yanı sıra hayvanların ve doğanın da yok olduğu bu yangınlar yüreklerimizi yaktı. Bu kötü günlerin bir an önce son bulması için belediye olarak ekibimizle orman kahramanlarına destek oluyoruz. Yaraları birlikte saracağız. Yangın felaketi nedeniyle yaşanan zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını vurgulayan Başkan Kaplan, devletimiz tüm kurumlarıyla gereken çalışmaları hassasiyetle yaparken biz de Beypazarı Belediyesi olarak yangın bölgesinde ekiplerimizle birlikte çalışmalara devam edeceğiz. Ayrıca yangınlarda zarar gören bölgeler için Belediye olarak 5 bin fidan bağışı yapacağız" dedi. - ANKARA

Beypazarı Belediyesinden Muğla'daki yangın bölgesine destek
Beypazarı Belediyesinden Muğla'daki yangın bölgesine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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