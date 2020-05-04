Beypazarı Belediyesi, pazar esnafına maske dağıttı
04.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:58
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına, siperlik maske dağıttı.
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına, siperlik maske dağıttı.
Maskeleri alan pazarcılar, belediye yetkililerine teşekkür etti.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede pazarın, pazartesileri kurulduğunu belirtti.
Kaplan, koronavirüs tedbirlerine uyan Beypazarlılara da teşekkürlerini iletti.
Kaynak: AA