Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hıdırlık Tepesi Seyir Terasının kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti
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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hıdırlık Tepesi Seyir Terasının kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hıdırlık Tepesi Seyir Terasının kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediye başkanı Tuncer Kaplan, ilçenin gözde seyir mekanı olan Hıdırlık Tepesini kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdi.

Beypazarı Belediye başkanı Tuncer Kaplan, ilçenin gözde seyir mekanı olan Hıdırlık Tepesini kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdi.

Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden beri ilçenin en gözde mekanı ve seyir terası konumunda olan Hıdırlık Tepesini bir an öncesi tamamlama gayretinde olduklarını söyledi.

Hıdırlık tepesinde halen düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Kaplan, "Hırdırlık, çok önemli bir yer. Çünkü ilçeyi buradan nerdeyse kuş bakışı izleme şansın oluyor. Bir de cam teras yapıldı. Şimdiden ilgi odağı haline geldi. Bu nedenle kısa süre içinde her şeyi ile tamamlayarak halkın hizmetine açacağız." dedi.

Hıdırlık'a çıkış yolunda çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Tuncer Kaplan, "Hıdırlık Tepesini, gerek yoluyla, gerek araç park alanıyla, gerek çevre düzenlemesiyle tamamlama ve bitirme gayretindeyiz. İlçeye gelen turlar bundan böyle rahatlıkla Hıdırlık Tepesine çıkabilecek ve oradan ilçeyi, tarihi evleri, müzeleri, tarihi Suluhan'ı, konakları ve yeni yerleşim birimiyle birlikte buradan bir şehir turu yapabilecekler. Bu alanı halkın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hıdırlık Tepesi Seyir Terasının kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hıdırlık Tepesi Seyir Terasının kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hıdırlık Tepesi Seyir Terasının kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hıdırlık Tepesi Seyir Terasının kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hıdırlık Tepesi Seyir Terasının kısa süre içinde tamamlanacağını kaydetti - Haberler
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