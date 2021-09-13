Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Emniyet Müdürü Demirci'ye 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
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Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Emniyet Müdürü Demirci'ye "hayırlı olsun" ziyareti

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Emniyet Müdürü Demirci'ye

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Metin Demirci'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Metin Demirci'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaplan, ziyarette, Emniyet Müdürü Metin Demirci'ye görevinde başarılar diledi.

Kaplan, "Sayın müdürüm, ilçemize hoş geldiniz. Allah iyi görevler yapmayı nasip eylesin. İlçenin asayişi açısından elbirliği içinde olacağız." dedi.

Emniyet Müdürü Demirci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Emniyet Müdürü Demirci'ye hayırlı olsun ziyareti

Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Emniyet Müdürü Demirci'ye hayırlı olsun ziyareti

Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Emniyet Müdürü Demirci'ye hayırlı olsun ziyareti

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan Emniyet Müdürü Demirci'ye 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
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