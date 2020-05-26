Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human ve Heavy Rain, Steam'e Geliyor
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Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human ve Heavy Rain, Steam'e Geliyor

Quantic Dream, Steam kullanıcılarını sevindiren bir duyuru yaptı. Beyond: Two Souls, Heavy Rain ve Detroit: Become Human, mağaza üzerinden önümüzdeki ay satışa sunulacak.

Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human ve Heavy Rain, Steam'e Geliyor
26.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:49

Quantic Dream, Steam kullanıcılarını sevindiren bir duyuru yaptı. Beyond: Two Souls, Heavy Rain ve Detroit: Become Human, mağaza üzerinden önümüzdeki ay satışa sunulacak.

Hatırlayacağınız üzere Fransız geliştirici stüdyo ve Epic Games, bizlere oldukça hoş bir sürpriz yaparak Beyond: Two Souls, Heavy Rain ve Detroit: Become Human oyunlarının PC platformuna geleceğini GDC 2019 konferansı sırasında duyurmuşlardı. Ne var ki aynı duyuruda, yapılan anlaşma doğrultusunda her üç oyunun da bir seneliğine Epic Games Store mağazasına özel olacağını öğrenmiştik.

Beyond: Two Souls, Heavy Rain ve Detroit: Become Human Steam'e Geliyor

Yavaş yavaş bahsi geçen sürenin artık sonuna yaklaşıyoruz. Dün Twitch kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleştiren Quantic Dream de her üç oyunun Steam versiyonlarını gündeme getirdi. Yapılan duyuruya göre her üç oyun, 18 Haziran 2020 tarihinde Steam mağazasına gelecek. Hatta resmi sayfaları açılmış ve oynanabilir demolar da indirmeye sunulmuş. Beyond: Two Souls için buraya, Detroit: Become Human için buraya ve Heavy Rain için de buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilir demoyu denemeye başlayabilirsiniz.

Canlı yayın sırasında verilen bir bilgiye bakılırsa, Beyond: Two Souls oyununun Steam versiyonu Remote Play Together özelliğini destekleyecek.

Son olarak, Quantic Dream geride bıraktığımız birkaç haftada Steam versiyonuna da eklenecek olan bir takım iyileştirmeler gerçekleştirmiş. Şimdilik bu iyileştirmelerin detayı verilmiş değil ama çıkış zamanına az bir süre kala veya çıkış zamanında bu konuya bir açıklık getirileceğinden eminiz.

Beyond: Two Souls Konusu

PlayStation 3 için 8 Ekim 2013 tarihinde satışa sunulan Beyond: Two Souls, 24 Kasım 2015 tarihinde de PlayStation 4 platformuna gelmişti. Jodie Holmes ve doğuştan kendisine bağlı olarak Aiden isimli ruhani bir varlığın etrafında dönüyor. Senaryo boyunca hayata dair sorulara ve ölümden sonra ne olduğuna odaklanılan oyunda, Jodie karakterinin çocukluktan yetişkinliğine kadar uzanan on sekiz yıllık bir sürece yakından tanık oluyoruz.

4K 60 FPS gibi üst düzey bir performansta oynanabilecek olan oyun, 21: 9 monitörleri de destekleyecek.

Detroit: Become Human Konusu

2038 yılının Detroit şehrinde geçen oyun, insanlar ile insansı robotların (android) ortak yaşamını konu alıyor. Gelişen teknoloji ile insansı robotlar neredeyse insanlardan ayırt edilemez hale gelmişlerdir ama netice olarak insan ırkına hizmet etmek için üretilmektedirler. Connor, Kara ve Markus adındaki üç insanı robotun kontrolünü elimize alacağımız oyunda, dünyayı onların gözlerinden göreceğiz. Fransız geliştiricinin önceki oyunlarında olduğu gibi Detroit: Become Human oyunlarında da vereceğiniz kararların senaryonun akışına etkisi büyük olacak. Ancak bu defa çok daha ince ayrıntılar söz konusu diyebiliriz. Haliyle çok daha fazla farklı bitiş ile karşılaşacaksınız.

Aynı Beyond: Two Souls gibi Detroit: Become Human da 4K 60 FPS gibi üst düzey bir performansta oynanabilecek.

Heavy Rain Konusu

2010 yılında PlayStation 3 için satışa sunulmuş olan Heavy Rain oyununda, Origami Killer tarafından kaçırılan oğlu Shaun'ı kurtarmak için uğraş veren Ethan Mars ve senaryo ile bağlantılı Madison, Norman ve Scott karakterlerinin başlarından geçenler anlatılıyor. Gidişatına göre dönüşümlü olarak yönettiğimiz karakterler ile yapacağımız tercihler sayesinde senaryoya yön verdiğimiz oyunda bizleri birden fazla bitiş bekliyor.

Eğer yeteri kadar güçlü bir bilgisayarınız var ise, Heavy Rain oyununu 4K 60 FPS gibi üst düzey bir performans ile oynamanız mümkün olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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