Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması

Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu ve Şişli'de gerçekleştirilen polis uygulamalarında bir şahsın üzerinden ruhsatsız silah ve bıçak, başka bir kişinin üzerinden de uyuşturucu madde çıktı.

Beyoğlu ve Şişli'de gerçekleştirilen polis uygulamalarında bir şahsın üzerinden ruhsatsız silah ve bıçak, başka bir kişinin üzerinden de uyuşturucu madde çıktı. 2 şahıs da gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devriye Ekipler Amirliği, Güven Timleri Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipleri Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motorize Ekiplerince, hem Beyoğlu'nda, hem de Şişli'de uygulama gerçekleştirildi. İki bölgenin de giriş ve çıkışları polisler tarafından kapatılarak kontrol noktaları oluşturuldu. Ekiplerce oluşturulan denetim noktalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Durdurulan araçların içi didik didik aranırken, yolcu ve sürücülerin de üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama kontrolleri yapıldı. Denetimler sırasında Şişli'de 1 şahsın üzerinde ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirilirken, Beyoğlu'nda da bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. İki şahıs da gözaltına alındı. - İSTANBUL

Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkna etmek için çırpınsalar da yetmedi! Genç kız, kendini 4. kattan aşağıya attı
İkna etmek için çırpınsalar da yetmedi! Genç kız, kendini 4. kattan aşağıya attı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Emniyetin 'Sezon 1' başarısı! İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi
Emniyetin "Sezon 1" başarısı! İş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan çete çökertildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bergen Şevval Sam Hülya Avşar
Spor Gervinho Enes Ünal Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 17:02:15. #1.13#

title