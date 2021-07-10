Beyoğlu'ndaki antikacı cinayetinde soruşturma tamamlandı
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Beyoğlu'ndaki antikacı cinayetinde soruşturma tamamlandı

Beyoğlu'ndaki antikacı cinayetinde soruşturma tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda antikacının boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Beyoğlu'nda antikacının boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Beyoğlu'nda 29 Aralık 2020 tarihinde, öncesinde husumetli olduğu antikacıyı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça şüpheli Umut S. hakkında hazırlanan iddianamede, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olayın geçmişi

Olay, Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde, 29 Aralık 2020 tarihinde, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, antikacı Sefer Zafer Yılmaz (39), sokak üzerindeki deposuna gelmişti. Depodan çıkan Yılmaz, şüpheli Umut S.'nin (34) bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramış, boğuşma esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Ağır yaralanan ve kendisini sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne attıktan sonra yere yığılan Yılmaz, dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Yılmaz, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı tespit ederek gözaltına almıştı. Gözaltına alınan Umut S.'nin, ilk ifadesinde maktul Yılmaz ile husumetli olduğunu söylediği öğrenilmişti. Şüpheli ile antikacının olaydan 10 gün önce kavga ettiğinin öğrenildiği olayda, olay günü ise deponun önünde antikacıyı beklediği ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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