Annesinin telefonunu kaybettiği gerekçesiyle üvey kardeşini bıçakladı
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Annesinin telefonunu kaybettiği gerekçesiyle üvey kardeşini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Beyoğlu'nda annesinin telefonunu kaybettiği için üvey kardeşiyle kavga eden 16 yaşındaki genç, mutfakta aldığı ekmek bıçağıyla üvey kardeşini kalçasından ve karnından bıçakladı. Yaralı kardeş ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan saldırganın peşine düştü.

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Utku O. ile üvey kardeşi Emirkan arasında annesinin telefonunu kaybolması nedeniyle tartışma çıktı.

Annesinin telefonunu kaybettiği gerekçesiyle üvey kardeşini bıçakladı

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Emirkan Ç., Utku O.'ya yumruk attı. Bunun üzerine mutfaktan ekmek bıçağı alan O., Ç.'yi kalçasından ve karnından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan gencin seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Saldırgan Emirkan Ç. ise olay yerinde çıkarak hızla uzaklaştı.

Annesinin telefonunu kaybettiği gerekçesiyle üvey kardeşini bıçakladı

YARALI KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Utku O.'yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Annesinin telefonunu kaybettiği gerekçesiyle üvey kardeşini bıçakladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırgan üvey kardeşin önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde bir süre çalışma yaptı. Polis saldırgan kardeşi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Annesinin telefonunu kaybettiği gerekçesiyle üvey kardeşini bıçakladı
Annesinin telefonunu kaybettiği gerekçesiyle üvey kardeşini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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