BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI
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BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA - İSTANBUL Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na geç kalan bir çok öğrenci içeriye alınmadı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA - İSTANBUL Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na geç kalan bir çok öğrenci içeriye alınmadı. Öğrenciler içeriye girebilmek için uzun süre çaba sarf etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı. Adaylar, sınav giriş belgeleri ve kimlikleri ile saat 10.00'a kadar sınav salonlarına girebildi. Sınava erken gelenlerin yanı sıra geç kalanlar da vardı. Öğrencilere maske ve dezenfektan verildikten sonra içeri alınmaya başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü'nde saat 10.00'da kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra koşarak sınavın yapılacağı okula gelen öğrenciler kapıda kaldı. Uzun süre görevlilere yalvaran öğrenciler, sonuç alamayınca okuldan ayrıldı. Kimlik kartı yerine ehliyetle gelen bir öğrenci ise sınava alınmadı.

Sınava geç gelen 5 öğrenci kapıdan girmek için görevlilere yalvardı. Kapıyı yumruklayan bir öğrenci 'Daha 15 dakika var. Emek var ortada. Lütfen. Allah rızası için kapıyı açın" diye yalvardı. Ancak kapı açılmayınca öğrenciler geri dönmek zorunda kaldı.

BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI
BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI
BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI
BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI
BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI
BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI
BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI
BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI
BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI
BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI
BEYOĞLU'NDA SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİYE GİREBİLME ÇABASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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