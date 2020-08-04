Beyoğlu'nda silahlı kavga: Kardeşi ağabeyini vurdu Beyoğlu'nda silahlı kavga: Kardeşi ağabeyini vurdu Aralarında anlaşmazlık çıkan iki kardeşin kavgası kanlı bitti Beyoğlu'nda bir şahıs aralarında anlaşmazlık çıkan ağabeyini tabancayla ateş açarak yaraladı.

Beyoğlu'nda silahlı kavga: Kardeşi ağabeyini vurdu

Aralarında anlaşmazlık çıkan iki kardeşin kavgası kanlı bitti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir şahıs aralarında anlaşmazlık çıkan ağabeyini tabancayla ateş açarak yaraladı. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan ağabey ameliyata alınırken, kardeşi ise kayıplara karıştı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Sivaseli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir binanın zemin katında oturan 35 yaşlarındaki Veli Y, sabah saatlerinde ağabeyi Ömer Y.ile aralarında henüz bilinmeyen bir anlaşmazlıktan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken kardeş Y. ağabeyine iki el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Ömer Y. yere yığıldı. Olayın ardından kardeş Veli Y. kayıplara karıştı.

Polis saldırgan kardeşin peşinde

Akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Ömer Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi. Olayın ardından eve gelen polis ekipleri de, içeride bir süre inceleme yaptı. Dışarıdaki yakınlarının ise üzgün bir şekilde beklediği görüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera çalışması yapan polis, kardeş Veli Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA