BEYOĞLU'NDA SAÇ SAÇA KAVGA

BEYOĞLU'nda iki kadın saç saça kavga etti. Uzun süre birbirlerinin saçını bırakmayan kadınları çevredekiler bir türlü ayıramadı. Olay yerine gelen güven timlerinin müdahalesiyle son bulan kavga anları cep telefonu ile kaydedildi.

İstiklal Caddesi'nde geçen hafta gece saatlerinde yolda yürüyen iki arkadaş grubu arasında iddialara göre laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce iki kadın birbirlerinin saçından tutarak çekmeye başladı. Çevredekiler, araya girerek saç saça kavga eden kadınları uzun süre ayıramaya çalıştı. Ancak kadınlar birbirlerinin saçını bırakmadı. Kavga olay yerine gelen güven timlerinin müdahalesiyle sonlandı. Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu ile kaydetti.