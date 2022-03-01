BEYOĞLU'NDA SAÇ SAÇA KAVGA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYOĞLU'NDA SAÇ SAÇA KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BEYOĞLU'nda iki kadın saç saça kavga etti.

BEYOĞLU'nda iki kadın saç saça kavga etti. Uzun süre birbirlerinin saçını bırakmayan kadınları çevredekiler bir türlü ayıramadı. Olay yerine gelen güven timlerinin müdahalesiyle son bulan kavga anları cep telefonu ile kaydedildi.

İstiklal Caddesi'nde geçen hafta gece saatlerinde yolda yürüyen iki arkadaş grubu arasında iddialara göre laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce iki kadın birbirlerinin saçından tutarak çekmeye başladı. Çevredekiler, araya girerek saç saça kavga eden kadınları uzun süre ayıramaya çalıştı. Ancak kadınlar birbirlerinin saçını bırakmadı. Kavga olay yerine gelen güven timlerinin müdahalesiyle sonlandı. Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu ile kaydetti.

BEYOĞLU'NDA SAÇ SAÇA KAVGA

BEYOĞLU'NDA SAÇ SAÇA KAVGA

BEYOĞLU'NDA SAÇ SAÇA KAVGA

BEYOĞLU'NDA SAÇ SAÇA KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

kavga, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title