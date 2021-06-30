Beyoğlu'nda otelin restoranında çıkan kavgada 5'i polis 12 kişi yaralandı
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Beyoğlu'nda otelin restoranında çıkan kavgada 5'i polis 12 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda otelin restoranında çıkan kavgada 5'i polis 12 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavgada, 5'i polis 12 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavgada, 5'i polis 12 kişi yaralandı.

Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki otelin restoranında oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Furkan Çalıkoğlu arasında tartışma çıktı. Çalıkoğlu, tartışmanın büyümesi üzerine olaya müdahale eden 7 çalışanı bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldıran Çalıkoğlu, 4 polisi bıçakla yaralarken bir polisin de belindeki tabancayı alıp ateş ederek yaralanmasına sebep oldu.

Daha sonra gözaltına alınan Çınar ile Çalıkoğlu, ifadeleri alınmak üzere Karaköy Polis Merkezine götürüldü.

Kavgada yaralanan 5'i polis 12 kişinin ufak sıyrıklarla yaralandığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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