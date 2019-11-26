Beyoğlu'nda "Mutlu Aile Mutlu Gelecek" seminerleri başladı

26.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:26

Beyoğlu Belediyesi tarafından, ailede yaşanan ve yaşanması muhtemel iletişim sorunlarının çözümü noktasında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Mutlu Aile Mutlu Gelecek" seminerleri başladı.



Beyoğlu'nda vatandaşları, toplumun temel taşı olan ailenin yaşadığı ve yaşaması muhtemel iletişim sorunlarının çözümü noktasında bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen "Mutlu Aile Mutlu Gelecek" seminerleri başladı. Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen seminerlerin ilki Piripaşa Semt Konağında gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören seminerlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Eğitim Programı Formatörü, Psikolog Şengül Yiğit katılımcılara, 'Ailede Duygusal Zeka' konulu sunum gerçekleştirdi. Seminere Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.



"Çünkü bir eğitimin kalıcı olması için en önemli şey paylaşmaktır"



Seminerde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, medeniyetimizin bir sohbet medeniyeti olduğunu belirterek "Bu sohbet medeniyeti, bu merhamet medeniyeti bin yıldır bu topraklarda insanlığa hep umut oldu. Beyoğlu'muzda İstanbul'un fethine şahit olmuş bir yer olan Piripaşa'da değerli hocamızla birlikte ilk seminerimizi gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı bir aile yapısı sağlıklı bir toplum demektir. Bu bilinçle düzenlediğimiz bu seminerler, bu sohbetler Beyoğlu'nda bolluğuyla bereketiyle ramazan ayının sonuna kadar devam edecek. Bizlere, Beyoğlu'muzun birliğine beraberliğine katkı sunacak. Sizlerden istirhamım burada öğrendiklerinizi çevrenizdekilerle paylaşmak. Çünkü bir eğitimin kalıcı olması için en önemli şey paylaşmaktır" dedi.



"Yaklaşık beş ay boyunca devam edecek"



Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Semt Konaklarında yaklaşık beş ay boyunca devam edecek seminerlerde, 'Ailede Duygusal Zeka, Evlilik Okulu, Ailede Bütçe Yönetimi, Evlilik Çatışmasına Sebep Olan Faktörler ve Çözüm Yolları, Kadın Erkek Ailede Mahrem Hayat ve Aile İçi İletişimin Temel Unsurları' başlıklı konular hakkında vatandaşlara sunum yapılacak. Seminerler tamamlandığında katılımcılara sertifika verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA