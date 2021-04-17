Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence mekanındaki 8 kişiye para cezası verildi
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Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence mekanındaki 8 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı / Salih Uzan - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda, bir eğlence mekanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 8 kişiye, toplam 27 bin 752 lira para cezası uygulandı.

Beyoğlu'nda, bir eğlence mekanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 8 kişiye, toplam 27 bin 752 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor. Ekipler, Asmalı Mescit Mahallesi'nde açık olduğu belirlenen bir eğlence mekanını denetledi.

Denetimde, iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, TAPDK belgesi olmadan alkol satışı ve sunumu yapıldığı, canlı müzik belgesi olmadığı ve yasaklı olmasına rağmen canlı müzik yayını yapıldığı belirlendi.

İş yerindeki 8 kişinin maske ile sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde kısıtlama saatlerinde bir arada bulunduğu tespit edildi.

Eğlence mekanında bulunan 8 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında toplam 27 bin 752 lira ceza uygulandı.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence mekanındaki 8 kişiye para cezası verildi
Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence mekanındaki 8 kişiye para cezası verildi
Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence mekanındaki 8 kişiye para cezası verildi
Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence mekanındaki 8 kişiye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Uzan

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