BEYOĞLU'NDA KARDEŞİNİ TİNER DÖKEREK YAKAN SANIĞA 14 YIL 2 AY HAPİS
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BEYOĞLU'NDA KARDEŞİNİ TİNER DÖKEREK YAKAN SANIĞA 14 YIL 2 AY HAPİS

BEYOĞLU'NDA KARDEŞİNİ TİNER DÖKEREK YAKAN SANIĞA 14 YIL 2 AY HAPİS
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda 9 ay önce kardeşi Serkan Dalkıran'ın üzerine tiner dökerek yaktığı iddiasıyla yargılanan ağabeyi Hanifi Dalkıran'ın davasında karar çıktı.

BEYOĞLU'nda 9 ay önce kardeşi Serkan Dalkıran'ın üzerine tiner dökerek yaktığı iddiasıyla yargılanan ağabeyi Hanifi Dalkıran'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, "Şişedeki tineri su zannedip döktüm" diyerek savunma yapan sanık ağabeyi "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hanifi Dalkıran ile avukatları hazır bulundu. Mütalaada "Canavarca hisle kardeşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edilen sanık Hanifi Dalkıran son savunmasında, "Ben kardeşimi yakacak bir insan değilim. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Bu nedenle ailem zor duruma düşmüştür. Pandemi nedeniyle ailecek hepimiz zor günler geçiriyoruz. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığa "Nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 17 yıl hapis cezası verdi. Cezanın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak sanık Hanifi Dalkıran'ın cezasında takdiri indirim yapan mahkeme heyeti, cezayı 14 yıl 2 ay hapis cezasına düşürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi. 

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın 10 Ağustos 2020 Taksim, Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldiği belirtildi. İddianameye göre, sanık Hanifi Dalkıran'ın elinde olan pet şişe ile kardeşi Serkan Dalkıran'ın bulunduğu binaya girdiği, daha sonra Serkan Dalkıran'ın yanar vaziyette binadan kaldırıma çıktığı kaydedildi. Şüphelinin kardeşinin yandığı esnada elinde bulunan pet şişedeki yanıcı maddeyi başından aşağı döktükten sonra izlediğinin anlatıldığı iddianamede, "Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

MAĞDUR KARDEŞİ ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTIİlk duruşmada ifade veren ve kafasında, yüzünde, el ve kollarında yanıklar olduğu görülen Serkan Dalkıran,  sürekli olarak ağabeyiyle birlikte tiner kullandığını ve 10 senedir sokaklarda yaşadığını söylemişti. Dalkıran, Olayın olduğu gün Taksim'deydik. Boş bir mekanda kalıyordum. Çay almak için dışarı çıktım. Geri geldiğimde ağabeyimin geldiğini gördüm. Kendisi kullanmak için bir beze tiner dökmüş. Benim haberim yoktu. O sırada ben sigaramı yakmak için çakmağı ateşlediğim anda bezle birlikte bütün vücudum alev aldı. Ağabeyim ben alev aldıktan sonra elindeki tineri su sanıp üzerime döktü. Ancak elinde tiner varmış şişeyi döktükten sonra alevler daha da büyüdü. Ağabeyimden şikayetçi değilim" demişti.

"SU ZANNEDİP DÖKTÜM" DEMİŞTİ

Tutuklu ağabey Hanifi Dalkıran ise "Müşteki öz kardeşimdir. Kendi kardeşimi yakacak bir insan değilim. O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değildir. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum" demişti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hülya Avşar Meral Kaplan
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BEYOĞLU'NDA KARDEŞİNİ TİNER DÖKEREK YAKAN SANIĞA 14 YIL 2 AY HAPİS - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 11:59:44. #1.15#

title