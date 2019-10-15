Beyoğlu'nda iş yerine girmeye çalışan kişi 8 metreden yere çakıldı

15.10.2019 13:35

İş yeri sahibi,

Ayakkabısı hala klimanın üzerinde duruyor. Gelirse ayakkabılarını kendisine takdim ederiz

Zeki GÜNALİSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU'nda bir işyerine girmek için duvara tırmandığı belirtilen kişi, 8 metre yüksekten yere çakıldı. Yaklaşık 10 dakika acı içinde kıvranan hırsızın yerden kalktıktan sonraki davranışları güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri işletmecisi Ayakkabıları burada, çıkardığı yerde duruyor eğer arzu ederse gelip alabilir dedi.

Olay 2 hafta önce Şişhane'de elektrik malzemeleri satan bir işyerinde yaşandı. Akşam dükkanlar kapandıktan sonra gelen bir kişi, gözüne kestirdiği işyerine girmek için duvara tırmandı. Havanın yağışlı olmasından dolayı hırsız kaymamak için ayakkabılarını çıkarıp klima motorunun üstüne bıraktı. Boş olan dükkanın cam kenarından diğer işyerine geçmek isteyen hırsız çatıdan aşağıya gelen kablolara tutunarak işyerine girmek istedi. Hırsızın tutunduğu kablolar ağırlıktan dolayı kopunca, hırsız 8 metre yükseklikteki 2'nci kattan önce cam saçağa oradan da beton zemine çakıldı. Yaklaşık 10 dakika acı içinde kıvranan hırsız daha sonra yerden kalkarak bilinçsiz şekilde kopan kablolara tutunmaya çalıştı. Sendeleyerek tekrar yere düşen hırsız daha sonra park halindeki motosikleti devirdi. Bir süre daha yerde kaldıktan sonra tekrar kalkan hırsız bu sefer de tentenin kolunu çevirmeye başladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, hırsız daha sonra ayakkabısız halde buradan uzaklaştı.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

İşyeri işletmecisi Gürsel İzgin Malum son zamanlarda hırsızlık olayları bayağı arttı. Bizim de dükkanımıza girme teşebbüsünde bulunmuş. Vatandaş akşam saat 21.30 sıralarında buraya geliyor, yaklaşık 10-15 dakika buralarda takıldıktan sonra yukarıya tırmanıyor. Hava yağışlı olduğu için ayaklarının kayacağını düşünüyor her halde, ayakkabılarını çıkarıp klimanın üzerine bırakıyor ve korkulukların üzerinden yürüyerek geçiyor. Sonra tenteye basıyor önce cam sundurmanın üstüne sonra da yere düşüyor. Düşerken de can havliyle kablolardan kuvvet almaya çalışıyor. Fakat kablolar onu tartmıyor ve düşüp beton zemine çakılıyor. Düştükten sonra yaklaşık 5-10 dakika yerde kıvranıyor sonra kalkıp sersemlemiş halde sağa sola ilerliyor dedi.

TRAJİKOMİK OLAYLAR YAŞANIYOR

İzgin, Sonrasında trajikomik olaylar oluyor. Önce sundurma camının üstüne sonra sonra yere düşüyor. Kalktıktan sonra dengesiz hareketler yapıyor. Park halindeki motosikleti düşürüyor, tentenin demirine sarılıyor bilinçsiz şekilde çevirmeye çalışıyor. Olay yaklaşık 10-15 dakika bu şekilde devam ettikten sonra çıkıp gidiyor. 5 dakika sonra geri geliyor, 10-15 dakika daha burada takıldıktan sonra tekrar gidiyor. İkinci gelişinde ilki kadar değil ama yine sendeliyor. İlk düşüp yerden kalktığında bilinci kayıp şekilde görülüyor ifadesini kullandı.

ARZU EDERSE GELİP AYAKKABILARINI ALABİLİR

Gürsel İzgin, Ayakkabısı hala klimanın üzerinde duruyor. Gelirse ayakkabılarını kendisine takdim ederiz. Ayakkabıları burada, çıkardığı yerde duruyor eğer arzu ederse gelip alabilir diye konuştu.

Kaynak: DHA