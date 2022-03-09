Beyoğlu'nda İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu

Görüntüler, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda kaydedildi. Yolda ilerleyen bir İETT otobüsünün arka kısmına asılan kişi, canını hiçe sayarak yolculuk yaptı. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmayan kişi, kendisini cep telefonuyla kaydeden sürücüye poz verip, yoldan geçenlere el salladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel Beyoğlu, İETT, Güncel, Haberler