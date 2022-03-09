Beyoğlu'nda İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU'nda bir kişinin İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda kaydedildi. Yolda ilerleyen bir İETT otobüsünün arka kısmına asılan kişi, canını hiçe sayarak yolculuk yaptı. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmayan kişi, kendisini cep telefonuyla kaydeden sürücüye poz verip, yoldan geçenlere el salladı.- İstanbul