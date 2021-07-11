Beyoğlu'nda 'Dinmeyen Acı: Srebrenitsa' sergisi açıldı
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Beyoğlu'nda 'Dinmeyen Acı: Srebrenitsa' sergisi açıldı

Beyoğlu'nda 'Dinmeyen Acı: Srebrenitsa' sergisi açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda, Srebrenitsa Soykırımının 26'ncı yıl dönümü münasebetiyle 'Dinmeyen Acı: Srebrenitsa' sergisi açıldı.

Beyoğlu'nda, Srebrenitsa Soykırımının 26'ncı yıl dönümü münasebetiyle 'Dinmeyen Acı: Srebrenitsa' sergisi açıldı. Sergide, 16 yaşında Srebrenitsa'da kurşuna dizilmekten son anda kurtularak hayatta kalmayı başaran fotoğraf sanatçısı Veliya Hasanbegoviç'in kadrajından kareler yer aldı.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımının 26'ncı yıl dönümü münasebetiyle Beyoğlu'nda 'Dinmeyen Acı: Srebrenitsa' sergisi düzenlendi. 16 yaşında Srebrenitsa'da kurşuna dizilmekten son anda kurtularak hayatta kalmayı başaran fotoğraf sanatçısı Veliya Hasanbegoviç'in kadrajından karelerin yer aldığı sergi, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nin önünde ziyarete açıldı.

Serginin açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Büyük Birlik Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Mustafa Yıldız ve Bosna-Sancak Derneği Başkanı Hilmi Erdem'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Sergide Moldova asıllı ses sanatçısı Leonida Timus Türkçe, Boşnakça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde ağıtlar ve ilahiler söyledi.

BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARI UYANIK OLACAKLAR

Serginin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bosna'da yaşanan acı, bizim acımız ve biz Beyoğlu Belediyesi olarak bu sergiyi düzenlerken gençlik bunu unutmasın, bu katliamı bilsin diye bu sergiyi açıyoruz. 26 yıldır bu acı yüreğimizde. Toprak hafızadır, vatan hafızadır; bir gecede Türklerin Balkanlardan kovulma vaktinin geldiğine inananlar orada bu katliamı gerçekleştirdiler. Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan acı yine aşağı yukarı ayni acı. Bu toprakların çocukları uyanık olacaklar. Bosna Hersek'e gittim, o acıyı yasayan ailelerle görüşme imkanım oldu. Bütün Beyoğlu'nu, gençleri davet ediyorum. Gelsinler ve yaşananları bu sergide görsünler" diye konuştu.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI'NI ARAŞTIRDIM VE SAATLERCE AĞLADIM

Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yıl dönümünde 3 dilde ilahiler ve ağıtlar söyleyen 23 yaşındaki Moldovalı ses sanatçısı Leonida Timus, "Srebrenitsa'yla alakalı bilgiye eskiden sahip değildim. Başkanımız böyle bir etkinliğe katılacağımı söylediği zaman çok fazla araştırdım ve birkaç saatimi ağlayarak geçirdim. Çok acı ve insanlık dışı. Böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmaması için unutmamamız gerekiyor" dedi.


Beyoğlu'nda 'Dinmeyen Acı: Srebrenitsa' sergisi açıldı
Beyoğlu'nda 'Dinmeyen Acı: Srebrenitsa' sergisi açıldı
Beyoğlu'nda 'Dinmeyen Acı: Srebrenitsa' sergisi açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
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