Beyoğlu'nda deve ve eşek ile PCR protestosu

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda bir araya gelen aşı karşıtları maske kullanımına, Hes Koduna ve aşıya karşı eylem yaptı. PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin gasp edildiğini iddia eden eylemciler, iki deve bir eşek ile yaşanan durumu protesto etti.

Beyoğlu Odakule'de bir araya gelen aşı karşıtları PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin kısıtlandığını belirterek eylem yaptı. "Maske Mesafe Yalanına Son, Maskeli Köle Olmayacağız" diye slogan atan grup üyeleri açtıkları pankartlarla PCR testini protesto etti.

"ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YAPAMIYORUZ"

"DEVE İLE GİDECEĞİZ"