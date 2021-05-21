Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı: Araçlar didik didik aranıyor
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Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı: Araçlar didik didik aranıyor

Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı: Araçlar didik didik aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Beyoğlu'nda polis ekipleri 100 araç ve 150 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, denetim noktalarında şüpheli görülen araçları durdurarak didik didik aradı. Öte yandan denetimlerde maske takmadığı görülen kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Güven Timleri Büro Amirliği ve Motorize Ekipler Amirliği ekiplerince dün akşam saatlerinde ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Beyoğlu'nda giriş çıkışlar tutuldu: Araçlar didik didik aranıyor

ŞÜPHELİ GÖRÜLEN ARAÇLAR DURDURULDU

Bölgenin giriş çıkışları polis tarafından kapatılarak kontrol noktaları oluşturuldu. Ekiplerce oluşturulan denetim noktalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Durdurulan araçların içi didik didik aranırken, yolcu ve sürücülerin de üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Beyoğlu'nda giriş çıkışlar tutuldu: Araçlar didik didik aranıyor

DENETİMLERE ARALIKSIZ DEVAM EDİLECEK

İlçede asayiş ve güvenliğin devamı için gerçekleştirilen uygulamaya 100 araç ve 150 personel katıldı. Suça ve suçlulara geçit vermemek için gece gündüz çalışan polis ekiplerinin ilçedeki denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, denetimlerde maske takmadığı görülen kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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