Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar
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Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar

29.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:09
Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatısından iş yerine giren iki kişi, çelik kasayı matkapla delerek içindeki 260 bin lirayı çaldı. Polis, kayıplara karışan soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken, iş yeri sahibi "Kasayı delik deşik etmişler, bunu yapmak için 2-3 saat uğraşmaları gerek" ifadelerinde bulundu.

Geçen cumartesi gecesi 5 katlı binanın çatısından giren ve merdivenlerden aşağıya inen iki şüpheli, birinci kattaki iş yerine yöneldi. Güvenlik kameralarını çalışmaz hale getiren şüpheliler, çelik kapıyı matkap, levye gibi aletlerle kırarak içeriye girdi.

KASAYI DELMİŞLER

Çelik kasayı da matkapla delen şüpheliler, içindeki 260 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Pazartesi günü kırık kapı ve açık kasayı gören iş yeri çalışanları, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve delil araştırması yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar

260 BİN LİRA ÇALMIŞLAR

İş yeri sahibi Memiş Akpınar "Cumartesi günü saat 23.05 sıralarında binanın çatısından giriş yapmışlar. İki kişi kameralara yansımış. Daha sonra kameraları, görüntüleri kesip kapatmışlar. Sonrasını göremiyoruz. Önce çelik kapıyı matkap levye ile kırıp içeri girmişler. İş yerindeki çelik kasayı da delmişler. Kasayı açınca 260 bin lira nakit parayı alıp gitmişler. Çelik kasayı açmak için en az 2-3 saat uğraşmaları lazım. Kasayı da delik deşik etmişler. Matkapla kasanın bu hale gelmesi kolay değil. Polis geldi, çalışmaları yaptı. Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM – Özgür EREN

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