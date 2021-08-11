Beyoğlu'nda 35 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı

Beyoğlu'nda yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 35 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Beyoğlu'nda yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 35 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulamada vize ihlali, illegal giriş ile kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.

Kontrollerde 435 kişinin sorgusunu yapan ekipler, yasal olmayan yollardan yurda giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 35 düzensiz göçmeni muhafaza altına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı