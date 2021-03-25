Beyoğlu'nda 1822 bebek için 1822 fidan toprakla buluştu

Beyoğlu'nda 'Hoşgeldin Bebek' projesi ile yeni doğan 1822 bebeğin ailesine tebrik ziyareti gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrıca yeni doğan 1822 bebek için 1822 fidanı toprakla buluşturuldu.

Beyoğlu Belediyesi, 'Hoşgeldin Bebek' projesiyle ilçede yeni bebeği doğan ailelerin sevincine ortak olmaya devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız yeni bebeği olan aileleri tek tek ziyaret ederek tebrik ediyor ve bebeğin ihtiyaç duyabileceği ürünlerin olduğu hediye paketi takdim ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile bugüne kadar ilçede yeni doğan 1822 bebeğin ailesi ziyaret edildi. Proje kapsamında ayrıca yeni doğan 1822 bebek için ilçenin dört bir yanında bulunan park ve bahçelere 1822 zeytin ağacı fidanı dikildi.

1822 bebeğimiz için 1822 fidanı toprakla buluşturduk

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşim Seyhan Hanım ve ekibimiz benim adıma yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek bizim de selamımızı iletiyorlar. Ben de bu ziyaretlere mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyorum. Yeni doğan bebeklerimizi sadece ziyaret etmekle kalmıyoruz, her bir bebeğimiz için park ve bahçelerimize zeytin ağacı fidanı dikiyoruz. Çünkü zeytin ağacı uzun ömrü, barışı ve kardeşliği ifade eder, tıpkı Beyoğlu gibi. Zeytin ağacı gibi uzun ömürlü olsunlar, sağlıkla büyüsünler diye yeni doğan 1822 bebeğimiz için 1822 fidanı toprakla buluşturduk. Projeyi yürüten eşim Seyhan hanıma ve Fen İşleri Ekiplerimize verdikleri emek ve gösterdikleri gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Beyoğlu'nda yeni doğan bebekler adına uygun alanlara fidan dikmeye devam edeceğiz" dedi.

'Hoş geldin bebek' projesi ile ailelere tam destek

Hoş geldin Bebek' projesiyle ilçede yeni doğan bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişmesi için uzman ekipler aileyi ziyaret ederek gerekli bilgilendirme ve muayeneleri yapıyor. Ziyaretlerde ayrıca ailelere biberondan battaniyeye, bebek bezinden tulumuna kadar yeni doğmuş çocuğun ihtiyaç duyabileceği bütün ürünleri kapsayan bir hediye paketi veriliyor. Ziyaretler esnasında ailenin sosyal durumu da tespit edilerek ihtiyaç olması halinde gerekli yardımlar yapılıyor. Anne ve babaya, bebek bakımından bebeğin beslenmesine ve aşılarının zamanında yapılmasına kadar tüm bilgilerin yer aldığı bir de bilgilendirici kitapçığı hediye ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı