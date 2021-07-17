Beyoğlu motosiklet denetimi
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Beyoğlu motosiklet denetimi

Beyoğlu motosiklet denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda polis ekipleri motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Beyoğlu'nda polis ekipleri motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin sürücü belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne Trafik ekipleri, Sivil Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı. Denetimde bir kişi ehliyetsiz ve kasksız yakalanınca cezadan kurtulmak için polis memurları ile diyaloğa girdi, ama yine de cezadan kurtulamadı. Ceza yazılan motosikletli kenara geçerek çaresizce bekledi. Evraklarında eksiklik olan, ehliyeti olmayan ve kask kullanmayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanırken denetimlerin saat 18.00'e kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Beyoğlu motosiklet denetimi
Beyoğlu motosiklet denetimi
Beyoğlu motosiklet denetimi
Beyoğlu motosiklet denetimi
Beyoğlu motosiklet denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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