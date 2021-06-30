Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi açıldı
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Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi açıldı

Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japon Botanikçi Akira Miyawaki'nin 'Miyawaki Tekniği' kullanılarak oluşturulan 'Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi' hizmete açıldı.

Japon Botanikçi Akira Miyawaki'nin 'Miyawaki Tekniği' kullanılarak oluşturulan 'Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi' hizmete açıldı.

Japon Botanikçi Akira Miyawaki'nin adını taşıyan yöntemle, dar alanlarda farklı bitki türleri, birbirine yakın şekilde dikiliyor ve bitkilerin sadece üstten güneş almaları sağlanıyor. 'Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi'nde çevreyle uyumlu bir yaşam alanı tasarlandı. Miyawaki Bitkilendirme Alanına ağaç, ağaççık, çalı ve muhtelif bitkilerden oluşan bin 740 adet bitkinin dikildiği bahçede; yeşil alan, çocuk oyun alanı ve dinlenme mekanları da yer alıyor.

KÜÇÜK ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOK KIYMETLİ

Mahalle Bahçesinin açılışına katılan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Bu küçük alanın bu şekilde değerlendirilmiş olması çok değerli. Beyoğlu kentleşmesini yıllar önce tamamladığı için büyük alanlar yok ama küçük alanların değerlendirilmesi çocukların neşe ile parkları doldurması bizler için çok önemli. Büyükler için de bu parklar çok önemli. Deprem nedeniyle de bu alanların çoğaltılması önemlidir diye düşünüyorum. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HUZURLU BİR BEYOĞLU İNŞA EDİYORUZ

Bahçenin açılışını çocuklar ve mahalle sakinleri eşliğinde yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yola çıkarken, daha yeşil daha huzurlu ve daha güvenli bir Beyoğlu hayaliyle yola çıkmıştık. Şu ana kadar mahallelerimizin uygun noktalarında bu bahçelerimizi yapıyoruz. Uygun olan yerlerde oyun grupları da var. Çocuklarımız sporlarını yapabilsin, aileleri onlara refakat edebilsin istiyoruz. Huzurlu bir Beyoğlu'nu bu şekilde inşa etme gayretimiz var. Bu 19'uncusu. 60-70 noktada mahalle bahçesi yapmayı planlıyoruz inşallah sayıları 100 olur" dedi.

Yıldız, çocuklara bahçe hakkındaki düşüncelerini sorduğunda 'iyi ki yaptınız' cevabını aldı.

FİDANLAR ÇOCUKLARIN İSMİYLE BÜYÜYOR

Yıldız, "Bu mahallelerde doğan çocuklar adına barışın, kardeşliğin simgesi zeytin ağaçlarını dikiyoruz. Böylece çocuklarımız adlarıyla birlikte zeytin ağaçlarıyla birlikte büyüyor. Bu ağaçların büyümesiyle ortaya bambaşka bir mahalle bahçesi çıkmış olacak. Çocuklarımız okuldan sonra, tatillerde bu bahçelerde oynayacak. Aileleri bu bahçede vakit geçirirken çocuklar da yeni yapılacak olan okulda okuyacaklar" ifadelerini kullandı.


- Karaköse
Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi açıldı
Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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