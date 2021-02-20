Son Dakika | Beyoğlu Kaymakamı Demirelli'den koronavirüs denetimi

Gelen son dakika haberlerine göre Sevda SARIKAYA-Buğra BENLİOĞLU / BEYOĞLU Kaymakamı Mustafa Demirelli ve İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, polis ekipleri ile birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Hasköy sahil yolunda denetimlerde bulundu.

Sevda SARIKAYA-Buğra BENLİOĞLU/ BEYOĞLU Kaymakamı Mustafa Demirelli ve İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, polis ekipleri ile birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Hasköy sahil yolunda denetimlerde bulundu. Drone destekli yürütülen denetimlerde kaymakam araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayan vatandaşlara ceza kesildi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin katılımıyla polis ve zabıta ekipleri denetim yaptı. Güzel havayı fırsat bilerek dışarıya çıkan vatandaşları uyaran Demirelli, Beyoğlu Hasköy sahil yolu üzerinde araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Drone destekli denetlemede kısıtlamayı ihlal edenlere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından ceza kesildi.

Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerden en önemlisi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bugün burada özellikle trafiğe çıkan vatandaşlarımızın istisna kapsamına girip girmediğini denetliyor belgelerini kontrol ediyoruz. Bunun yanı sıra havanın da bugün güzel olması sebebiyle bazı vatandaşlarımız kısıtlamayı ihlal edebiliyor. Biz de biraz önce vatandaşlarımızı bu konuda ikaz ettik. Denetimlerimiz yalnızca sokağa çıkma kısıtlamalarıyla sınırlı kalmıyor. Restoran kafe gibi işletmeleri, açık olmaması gereken işyerlerinin açık olup olmadıklarını da denetliyoruz. Bu denetimlerin amacı, çok şükür rakamlarımız ciddi anlamda düştü ancak, bu tedbirleri devam ettirerek bir an önce bu salgınla mücadeleyi nihayete erdirmek istiyoruz. Tedbirlerle beraber, aşılama rakamlarımız da yukarı çıktıkça artık özlediğimiz günlere, hep birlikte olacağımız günlere kavuşacağız diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı