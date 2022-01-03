Yarın Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de 12 saatlik su kesintisi yaşanacak
Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak. Kesintiler 4 Ocak 2022 Salı günü saat 10:00 - 22:00 saatleri arasında olacak.
Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.
SAAT 10.00-22.00 ARASINDA KESİNTİ YAŞANACAK
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.
Su alamayacak bölgeler ise şöyle;
BEYOĞLU: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu.
BEŞİKTAŞ: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız.
ŞİŞLİ: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri