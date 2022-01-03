Yarın Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de 12 saatlik su kesintisi yaşanacak - Haberler
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Yarın Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak. Kesintiler 4 Ocak 2022 Salı günü saat 10:00 - 22:00 saatleri arasında olacak.

Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.

SAAT 10.00-22.00 ARASINDA KESİNTİ YAŞANACAK

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

BEYOĞLU: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu.

BEŞİKTAŞ: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız.

ŞİŞLİ: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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