Beylikova'da Muhtarlar Günü kutlandı
Beylikova'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Beylikova'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü nediyle kutlama töreni düzenlendi. Törene, Beylikova Belediyesi Muhtarlar Müdürü Mehmet Gülmez ve 25 mahallenin muhtarı katıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törende, önce Atatürk büstüne çelenk sunuldu,, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Öte yandan tören, Müdür Gülmez'in muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etmesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR