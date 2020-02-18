Beylikdüzü'nde iski'nin çalışmalarında doğalgaz borusu delindi
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Beylikdüzü'nde iski'nin çalışmalarında doğalgaz borusu delindi

BEYLİKDÜZÜ'nde İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz boru hattı delindi.

18.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:24
Beylikdüzü'nde iski'nin çalışmalarında doğalgaz borusu delindi

BEYLİKDÜZÜ'nde İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz boru hattı delindi. Sızıntı paniğe neden olurken, gaz akışı, olay yerine gelen ekiplerce kesildi.

Olay saat 10.00'da Mahallesi, 92. Sokakta meydana geldi. İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması yürüttüğü sırada iş makinesi doğalgaz boru hattını deldi. Ekipler sızıntının olduğu noktadan uzaklaşırken, durum İGDAŞ ve polis ekiplerine verildi. Sızıntı paniğe neden olurken, olay yerine gelen ekipler gaz akışını keserek sızıntıyı durdurdu. Hatta hasar gören kısmın tamiri için çalışma başlatıldı

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Beylikdüzü'nde iski'nin çalışmalarında doğalgaz borusu delindi
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